Своє відео Анна назвала "Я щойно дізналася про секрет, який мій чоловік Рорі приховував від мене шість років". Воно зібрало тисячі переглядів за лічені години. Людей страшенно заінтригувало, що ж так старанно приховував Рорі.

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Секрет чоловіка Анна дізналася, коли перебирала взуття. У старих кросівках Fila вона знайшла записку, у якій мовилося: "мені у Fila – набагато краще, коли ти поруч".

Анна відразу кинулася до Рорі й розповіла йому, що знайшла романтичне послання. Чоловік дуже здивувався, він запитав: "ти – зараз серйозно?". Як з'ясувалося, упродовж 6 років Рорі залишав записки з приємностями для коханої у її взутті.

Спершу Анна подумала, що Рорі жартує. Але коли перевірила старі туфлі й кросівки, була просто вражена: у кожній парі чоловік заховав записку.

Анна вирішила поділитися цією історією у мережі. Жінка зізнається: вчинок Рорі – одна з наймиліших речей, яку тільки можна собі уявити.