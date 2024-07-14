Наречену покинув коханий, але вона знайшла спосіб, як провести день весілля краще

Наречена Джессіка Б'юкенен з Торонто багато місяців готувалася до весілля зі своїм нареченим Адамом, перш ніж той її покинув. Чоловік передумав одружуватися всього за 3 тижні до весілля.

Весілля вже було повністю сплановане

Джессіка та Адам познайомилися в далекому 2010 році на університетській вечірці, коли їм обом було по 19 років. Спершу хлопець та дівчина дружили і лише через 5 років пішли на побачення.

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Пара була закохана і взагалі ніколи не сварилася. То ж у березні 2022 року Адам організував романтичне освідчення зі свічками та гігантським серцем з квітів. Він увімкнув пісні улюбленої співачки Джессіки – Тейлор Свіфт – і запросив усіх найближчих друзів та родичів. Дівчина зізнається – це було наче сцена з фільму.

Я ніколи не наполягала на одруженні, але бачити, як сильно Адам любить мене, які зусилля він доклав, було найкращим почуттям у світі,

– розповіла Джессіка.

Однак ейфорія тривала не довго. Як тільки наречена взялася за планування весілля, то зрозуміла, що Адаму зовсім це не цікаво. Джессіка вирішила робити все сама, бо їй сподобалося планувати особливий день.

Наречена вже придбала собі весільну сукню за 4 тисячі фунтів стерлінгів, забронювала локацію та усіх підрядників і навіть відсвяткувала дівич-вечір, як раптом стосунки з нареченим почали погіршуватися.



Джессіка відсвяткувала дівич-вечір з друзями / Фото The Sun

Наречена подолала 2 тисячі кілометрів у день, коли мало відбутися весілля

Джессіка і Адам вперше в житті почали сваритися. У нареченої виникла тривожність, що щось не так. Зрештою, за 3 тижні до весілля Адам сказав дівчині, що не може одружитися. При цьому, він навіть не пояснив, що саме не так. Джессіка почала гірко плакати й кричати.

Наречені вже витратили 16 тисяч фунтів стерлінгів на весілля. Та найгірше було – повідомити всім, що весілля не буде.

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Замість того, щоб сидіти вдома і плакати у день, коли мало відбутися весілля, Джессіка вирішила піти на концерт Тейлор Свіфт. 21 квітня співачка виступала в Техасі, то ж дівчина купила квитки на літак за 1700 фунтів стерлінгів і пролетіла понад 2 тисячі кілометрів.

21 квітня замість того, щоб йти по проходу у весільній сукні – яка все ще в моєму гардеробі – я була на переповненому стадіоні в блискучій куртці, співаючи від душі. Це було чудово,

– зізналася Джессіка.

З того часу минув рік і дівчина зустріла нове кохання. Вона більше не злиться на Адама, а навпаки – радіє, що вони не одружилися, бо це було б помилкою.