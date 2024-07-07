Після вчинку дружки на дівич-вечорі наречену паралізувало: що робили з весіллям

Дівич-вечір Рашель Чепмен завершився трагедією на все життя. Через невдалий жарт дружки наречена залишилася паралізованою нижче пояса. Однак її історії кохання це не завадило.

Кохання, випробуване долею

Про історію, яка трапилася у травні 2010 року, Рашель розповіла у тіктоці. Щемливе відео вже назбирало 20 мільйонів переглядів.

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14 років тому 24-річна Рашель готувалася до весілля зі своїм коханим. На той час життя дівчини було прекрасним – вона купила будинок, влаштувалася на хорошу роботу й готувалася до дня "Х". Рашель уявляла себе у білій сукні і мріяла про те, як скаже "так" у церкві хлопцю, з яким була разом ще з коледжу.

Традиційно напередодні одруження подружки нареченої організували дівич-вечір. Ніхто не міг подумати, що в цей день все життя Рашель зміниться на 180 градусів. Під час веселощів дружка штовхнула наречену в басейн. Рашель була не готова до цього й упала у воду головою вперед. Унаслідок падіння дівчина зламала шию й зазнала травми спинного мозку.

Трагедія не стала на заваді коханню пари. Цілий рік Рашель проходила реабілітацію, а коханий завжди був поруч. Зрештою закохані таки одружилися, а дівчина, яка штовхнула наречену у басейн, виконала обов'язки дружки.

Я могла б докладно розповісти про все, що сталося тієї ночі. Але зараз історія про кохання, сім'ю та подолання труднощів. Через рік ми одружилися, через 4 роки у нас народилася дівчинка, і зараз ми живемо краще життя. Багато в чому мені справді дуже пощастило. Моє послання вам – залишайтеся вдячними, скромними і добрими. І будьте обережними з водою,

– сказала Рашель у свої 38 років.

Дивіться відео про історію Рашель:

На відео, які опублікувала жінка, були кадри з життя до трагедії, а також весільні світлини, на яких Рашель була у білій сукні та кріслі колісному. Зараз життя подружжя насичене та багате на емоції. Попри параліч, Рашель займається різними активностями – їздить на спеціальних лижах, катається на вертольоті, відвідує концерти тощо. Вона старається залишатися позитивною і шукати у житті хороше.