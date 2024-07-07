Кохання, випробуване долею

Про історію, яка трапилася у травні 2010 року, Рашель розповіла у тіктоці. Щемливе відео вже назбирало 20 мільйонів переглядів.

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14 років тому 24-річна Рашель готувалася до весілля зі своїм коханим. На той час життя дівчини було прекрасним – вона купила будинок, влаштувалася на хорошу роботу й готувалася до дня "Х". Рашель уявляла себе у білій сукні і мріяла про те, як скаже "так" у церкві хлопцю, з яким була разом ще з коледжу.

Традиційно напередодні одруження подружки нареченої організували дівич-вечір. Ніхто не міг подумати, що в цей день все життя Рашель зміниться на 180 градусів. Під час веселощів дружка штовхнула наречену в басейн. Рашель була не готова до цього й упала у воду головою вперед. Унаслідок падіння дівчина зламала шию й зазнала травми спинного мозку.

Трагедія не стала на заваді коханню пари. Цілий рік Рашель проходила реабілітацію, а коханий завжди був поруч. Зрештою закохані таки одружилися, а дівчина, яка штовхнула наречену у басейн, виконала обов'язки дружки.

Я могла б докладно розповісти про все, що сталося тієї ночі. Але зараз історія про кохання, сім'ю та подолання труднощів. Через рік ми одружилися, через 4 роки у нас народилася дівчинка, і зараз ми живемо краще життя. Багато в чому мені справді дуже пощастило. Моє послання вам – залишайтеся вдячними, скромними і добрими. І будьте обережними з водою,

– сказала Рашель у свої 38 років.

Дивіться відео про історію Рашель:

На відео, які опублікувала жінка, були кадри з життя до трагедії, а також весільні світлини, на яких Рашель була у білій сукні та кріслі колісному. Зараз життя подружжя насичене та багате на емоції. Попри параліч, Рашель займається різними активностями – їздить на спеціальних лижах, катається на вертольоті, відвідує концерти тощо. Вона старається залишатися позитивною і шукати у житті хороше.