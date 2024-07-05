Надто дороге весілля для гостей

Двоюрідна сестра нареченої, яка мала бути дружкою на святі, розповіла, що вже витратила 1000 доларів на дівич-вечір нареченої. Крім того, вона планувала подарувати молодятам 500 доларів на весілля.

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Дівчина була приголомшена, коли отримала посилання на резервацію місця на весіллі, і прочитала, що повинна заплатити 300 доларів за вхід на виноробню. Вона вирішила подзвонити нареченій і перепитати, чи правильно вона все зрозуміла. Натомість наречена сказала сестрі, що всі гості повинні платити за себе самі.

Я надзвичайно роздратована. Це настільки огидно,

– сказала дружка.

Жінка не могла відмовитися від відвідування весілля сестри, то ж заплатила 300 доларів. Особливо ця ситуація роздратувала дружку тим, що весілля на виноробні, а вона не вживає алкоголь, то платить ні за що.

Користувачі мережі зауважили, що поведінка наречених є ненормальною. Вони не можуть запрошувати гостей і казати їм платити. "Платити за відвідування події, де також очікують подарунок? Ні в якому разі. Це не нормально", – писали у коментарях.

Згодом дружка залишила ще один коментар під дописом – вона послухала думку користувачів мережі і повідомила нареченій, що не прийде на весілля. При цьому жінка планує надіслати молодятам подарунок. До речі, виноробня повернула їй 300 доларів.