40 мерзенних вчинків на парубоцькій вечірці: як наречений-зрадник зруйнував власне весілля

Парубоцькі вечірки є справжнім святом для всіх наречених, однак інколи на них трапляються дуже неочікувані ситуації, які можуть взагалі зруйнувати стосунки. Весільний діджей DJ Lost One розповів найдраматичнішу історію з такої вечірки, через яку скасували весілля.

14 друзів нареченого виступили проти одруження, оскільки не могли приховувати від його обраниці те, що сталося на парубоцькій вечірці. Про це мексиканський весільний діджей розповів у своєму тіктоці.

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