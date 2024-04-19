Наречений прибирав у будинку коханої й випадково зібрав порохотягом прах покійної тещі

У мережі жінка розповіла моторошну історію. Її 28-річний наречений, який вирізняється надмірною акуратністю, прибирав у її будинку. Зрештою, він випадково зібрав пилососом прах покійної тещі.

Прибираючи у будинку коханої, чоловік випадково перекинув урну з прахом її матері. Жінка загинула декілька років тому у ДТП. Збагнувши, що трапилося, наречений злякався. Він вирішив додати в урну пісок.

Зверніть увагу Жінка змушена мешкати з колишнім-зрадником, тому щодня оригінально мстить йому

Наразі стосунки тріщать по швах

Правду дівчина дізналася лише через декілька місяців. Вона була просто шокована й буквально зненавиділа свого нареченого. Смерть матері стала найбільшою трагедією для дівчини. Декілька років після того вона зберігала її прах та не очікувала, що доведеться розлучитися з ним у такий жахливий спосіб.

Коли я запитала, чому він просто не повернув прах назад в урну після того, як вийняв мішечок з порохотяга, він втупився в підлогу,

– розповіла жінка у мережі.

Хлопець намагався залагодити конфлікт. Водночас було вже надто пізно. Стосунки лише погіршувалися. Зрештою, нареченому довелося з'їхати. Що робити далі, дівчина не знає. Водночас вона більше не бачить свого майбутнього поряд з цією людиною.

Користувачі мережі рекомендують дівчині скасувати весілля. Дехто навіть зауважує, що мама врятувала її від цього шлюбу.