"Ще ніколи так не любила": наречений образився на слова коханої після пологів

Одразу після пологів між новоспеченими батьками спалахнула сімейна драма. Чоловік дуже образився на кохану за слова, які вона сказала їхній дитині.

Любов до дитини vs любов до чоловіка

Жінка вирішила поділитися своєю історією, щоб почути думку людей. Вона розповіла, що кілька тижнів тому народила доньку.

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Коли жінка вперше взяла маля на руки, то була настільки переповнена емоціями, що сказала: "Я не усвідомлювала, що можу так любити людину". Мама породіллі, яка була поруч, сказала, що ці почуття ніколи не зникнуть. Це був особливий момент, то ж дві жінки навіть заплакали.

Та наречений жінки не був зворушений, його ці слова образили. Згодом він сказав коханій, що йому боляче. Мовляв, він любить доньку і наречену однаково, а вона – робить різницю. Жінка була приголомшена цими словами і вирішила не заглиблюватися у дискусію.

Та через кілька днів чоловік повернувся до тієї теми і сказав, що досі ображений. Його ранило те, що дружина любить маля сильніше, аніж його.

Чоловік усвідомив свою помилку

Люди у коментарях зійшлися на думці, що батьківська любов та романтична – кардинально різні. Любов до дитини – безумовна і її не можливо порівняти з іншими відчуттями. Вони припустили, що новоспечений батько просто ще не відчув такої прив'язаності до доньки, як матір, яка виношувала її 9 місяців, а тоді народила.

Згодом жінка оновила свій допис і розповіла, що вони з нареченим порозумілися. Чоловік зізнався, що ревнував кохану не до доньки, а до зв'язку, який між ними виник. Тепер він зрозумів, що як батько просто не встиг відчути того, що матір.