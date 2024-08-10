Наречений дізнався про необачний вчинок коханої у школі й хоче скасувати весілля

Щасливий наречений готувався до весілля зі своєю коханою, з якою вони разом вже 4 роки, аж поки не дізнався про один момент з її минулого. Тепер чоловік думає про те, щоб скасувати весілля.

Наречена була причетна до любовного трикутника

Чоловік завжди помічав, що стосунки між його дівчиною та сестрою є напруженими. Коли він запитував про це у жінок, то ті по окремо відповідали, що знаються зі школи, але в деталі не вдавалися.

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Коли чоловік освідчився коханій, то був здивований реакцією сестри. Він хотів, щоб дівчина пораділа за його щастя, натомість та відреагувала досить стримано. Але чоловік був такий схвильований заручинами і майбутнім весіллям з коханням всього свого життя, що не звернув уваги на поведінку сестри.

Однак днями сестра сказала, що хоче серйозно поговорити про наречену брата, допоки вони ще не одружилися. Жінка зазначила, що давно хотіла все розповісти брату, але не бажала втручатися в його стосунки.

З'ясувалося, що у школі сестра і наречена були подругами. Однак тодішній бойфренд сестри зрадив їй з подругою – теперішньою нареченою брата. При цьому, жінка знала, що той хлопець зустрічається з її подругою.

Я був трохи шокований, бо пам'ятаю, як кілька місяців втішав свою сестру після того, як її хлопець їй зрадив. Я просто не знав, що людина, з якою він зрадив, була моєю нареченою,

– розповів чоловік.

Наступного дня він запитав про це свою наречену і дівчина зі сльозами на очах підтвердила цю історію. Вона пояснила, що вважає це жахливою помилкою, за яку досі відчуває провину. Наречена додала, що з того часу вона змінилася і стала дорослою жінкою, адже ця історія трапилася ще в середній школі.

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Наречений вірить, що його кохана змінилася, але він відчуває біль за свою сестру, адже пам'ятає, як вона страждала. Тепер чоловік роздумує над тим, щоб скасувати весілля.

Користувачі мережі радять чоловіку відпустити минуле і пробачити нареченій. Багато людей зауважили, що всі можуть помилятися і робити дурні речі в юності. Крім того, наречена щиро шкодує про свій вчинок і кохає нареченого, а тому відмовлятися від кохання – не варто.