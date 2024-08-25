"Зустрінемось у нічному клубі": наречені придумали, як зекономити на музиці на весіллі

Відгуляти весілля – це завжди дорого. Одні наречені вирішили зекономити на музиці, то ж після офіційної частини та вечері запросили гостей приєднатися до них у нічному клубі.

Наречених розкритикували за ідею з клубом

Цією історією у мережі поділилася одна з гостей, вона назвала її "найдивнішою ідеєю для весільного прийому". Жінка зауважила, що друг її чоловіка одружується наступного року.

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Наречені забронювали розкішний маєток у дорогому районі для церемонії та вечері. Однак на території заборонено слухати музику після 21:00. Наречені вирішили не шукати інших варіантів, а просто завершити весілля до 21:00, загалом святкування відбуватиметься 3 години.

Молодята попросили гостей долучитися до них у нічному клубі ввечері, де вони усі зможуть потанцювати разом з іншими відвідувачами клубу.

Пара просить гостей приєднатися до них у переповненому нічному клубі в іншій частині міста власним коштом, щоб потанцювати та випити. Цей план вони називають своїм прийомом. Нічний клуб – одне з тих місць, де люди стоять у черзі, щоб увійти. Я думаю, що це неймовірно дурна ідея, і я не можу зрозуміти, як гості на таке погоджуються,

– сказала жінка.

Користувачі мережі розкритикували наречених за ідею з нічним клубом. Дехто поділився власними історіями про те, що вже був у такій ситуації і це було жахливо. Люди радили нареченим влаштовувати такі весілля, які дозволяє їхній бюджет, і дбати про своїх гостей.