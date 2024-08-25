Жениха и невесту раскритиковали за идею с клубом

Этой историей в сети поделилась одна из гостей, она назвала ее "самой странной идеей для свадебного приема". Женщина отметила, что друг ее мужа женится в следующем году.

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Молодожены забронировали роскошный особняк в дорогом районе для церемонии и ужина. Однако на территории запрещено слушать музыку после 21:00. Молодожены решили не искать других вариантов, а просто завершить свадьбу до 21:00, в целом празднование будет происходить 3 часа.

Молодожены попросили гостей присоединиться к ним в ночном клубе вечером, где они все смогут потанцевать вместе с другими посетителями клуба.

Пара просит гостей присоединиться к ним в переполненном ночном клубе в другой части города за свой счет, чтобы потанцевать и выпить. Этот план они называют своим приемом. Ночной клуб – одно из тех мест, где люди стоят в очереди, чтобы войти. Я думаю, что это невероятно глупая идея, и я не могу понять, как гости на такое соглашаются,

– сказала женщина.

Пользователи сети раскритиковали жениха и невесту за идею с ночным клубом. Некоторые поделились собственными историями о том, что уже были в такой ситуации и это было ужасно. Люди советовали молодоженам устраивать такие свадьбы, которые позволяет их бюджет, и заботиться о своих гостях.