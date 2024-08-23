Гості обурені через запрошення на весілля

Зараз наречені переважно розробляють друковані запрошення на весілля з індивідуальним дизайном. Хтось створює цілий сайт, якщо більшість гостей не можуть отримати паперове запрошення. Та ці наречені вирішили просто скинути гостям смс.

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У повідомленні вони одразу зазначили, що у них не буде традиційного весілля, а лише вечірка ввечері. Відбуватиметься вона у стилі "чорна краватка". Тобто чоловіки мають бути у костюмах, а жінки – у вишуканих сукнях. Далі наречені порадили гостям поїсти перед весіллям, бо у них будуть лише снеки та відкритий бар. При цьому наречені сказали, шо у гостей буде можливість провести "елегантний вечір".

Також пара попросила гостей дарувати їм гроші, аби вони могли поїхати у медовий місяць.

Користувачі мережі різко розкритикували наречених. Дехто заявив, що молодята хочуть просто використати гостей, щоб отримати їхні гроші.

"На заході з дрескодом "чорна краватка" є розкіш. Тут нема розкоші";

"Чому люди вважають, що можна не годувати гостей?";

"Це дешево і нешанобливо. Якщо ви очікуєте, що ваші гості будуть одягнені відповідного рівня, потрібно організувати відповідну подію".

Та були й ті, які не вбачають у поведінці наречених нічого поганого. Вони порадили гостям ситно поїсти перед вечіркою і просто насолодитися вечором.