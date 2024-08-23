Найгламурніша дружка

Спершу рідні були не в захваті від такої ідеї Бетані, бо переживали, що бабусі буде складно справитися з обов'язками дружки через літній вік. Та бабуся виявилася дуже щасливою.

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Спочатку всі подумали, що я божевільна, але я знала, що бабуся буде фантастичною,

– розповіла Бетані.

Наречена зробила все для комфорту особливої дружки. Бабуся сама обрала собі сукню, яка відповідала колірній гамі свята. Ена чудово справилася з роллю дружки – вона допомагала онуці обрати сукню, місце проведення весілля та багато інших деталей. Бетані дуже важлива думка бабусі й вона повністю їй довіряє.

У день весілля Ена допомагала нареченій та багато веселилася. Організатори весілля назвали її "найгламурнішою дружкою".

Бабуся стала дружкою на весіллі: відео

Ролик з відео Бетані набрав понад 2,6 мільйона переглядів. Користувачі мережі були в захваті від Ени і залишили безліч позитивних коментарів: