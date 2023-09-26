Тікай, милий: як наречена зіпсувала освідчення

Освідчення, а також пропозиція руки та серця – завжди хвилюючий момент. Але зіпсувати її може один необережний вчинок.

Одна наречена дуже квапилася вийти заміж і своїми діями обурила мережу! Що вона зробила – читайте далі.

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Так не варто робити

Користувачка мережі TikTok Кортні Ворд опублікувала на своїй сторінці, як її коханий робить пропозицію. Але цей найромантичніший момент перекреслила витівка жінки. Коли чоловік простягнув їй каблучку, вона одразу сама одягнула її на палець. При цьому навіть не дослухала до найважливішого питання: "ти вийдеш за мене?".

Кортні зізналася, що у неї була дивна реакція на пропозицію. Тому і відео вона оформила з відповідним музичним супроводом. У тексті жінка написала: "Ніхто, абсолютно ніхто. Я: беру обручку і одягаю її поки він ще говорить". А у самому підписі вона виправдалася, мовляв, не втрималася, бо каблучка була дуже гарною.

Хоча наречена і намагалася обіграти свої дії жартом, підписники вбачили у цьому так звані "червоні прапорці".

Тікай, милий,

– написала одна з користувачок у коментарях.

Але нареченого, ймовірно, так просто не налякаєш. Бо у наступних відео від Кортні вона розповідає про підготовку до святкування. І навіть похизувалася тією самою каблучкою перед якою не змогла встояти – дорогоцінний камінь і справді вражає!