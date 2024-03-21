Виплакала всі очі: наречена загубила весільну сукню, яку перед смертю їй подарувала мама

Таня Волш з Канади підняла на вуха весь Гамільтон. А все тому, що жінка випадково втратила весільну сукню, яка була для неї справжньою реліквією. Таня понад усе хотіла повернути вбрання, і їй це вдалося.

Останнє бажання матері

Спершу Таня взагалі не планувала виходити заміж у традиційній білій сукні. Її мама намагалася побороти рак, то ж нареченій було не до гучного святкування. Молодята запланували весілля на 14 людей – лише найближчі родичі.

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Та мама Тані дуже хотіла, аби донька пішла під вінець у білій сукні. Перед весіллям жінка купила нареченій білу довгу сукню з мереживом та бісером.

Через 2 дні після того, як Таня одружилася, її мати померла. Жінка здійснила свою мрію – вона побачила доньку у білій весільній сукні.

Ця сукня мала служити чимось, що залишиться назавжди, нагадає мені про маму і буде особливою реліквією для моїх дітей. Зараз у мене дві дівчинки,

– розповіла Таня.



Наречена з батьками у день весілля / Фото Тані Волш

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Загублену сукню шукали всі

Однак після весілля сукня зникла. Таня зберігала її у батьківському будинку і в один день просто не побачила її у шафі. З'ясувалося, що батько нареченої наводив лад у шафі померлої дружини й багато одягу роздав на благодійність, серед нього була й весільна сукня доньки. Чоловік розподілив речі між кількома благодійними організаціями, тому не знав, куди саме віддав сукню.



Святкування весілля було скромним / Фото Тані Волш

Таня була спустошена, вона плакала днями й ночами. Жінку дуже пригнічувала думка про те, що її доньки ніколи не зможуть побачити особливу сукню, яку обирала їхня бабуся.

Однак Таня вирішила, що буде шукати свою реліквію. Жінка обдзвонила всі магазини, які теоретично могли отримати сукню. Однак, на жаль, ніхто не бачив особливого вбрання. Таня написала допис у фейсбуці та розповіла свою історію журналістам. Про загублену сукню знали вже всі.

У результаті сукню знайшла волонтерка Шейла, яка побачила допис Тані у фейсбуці. Жінка вирішила, що під час суботньої зміни мусить знайти сукню у магазині – і таки знайшла! Тепер Таня дуже щаслива, що повернула свою сімейну реліквію.