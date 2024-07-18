Наречений під час весільного бенкету отримав пікантні фото коханої: його реакця підкорила мережу

У мережі завірусилося відео, як наречений отримав на весіллі пікантні фото своєї дружини. Його реакція замилувала тікток.

Відео "завірусилося" у мережі. За лічені дні воно зібрало майже 4 мільйони вподобайок.

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Як наречений відреагував на фото коханої

Пікантне фото наречений отримав прямісінько під час весільного бенкету. Подружка нареченої підійшла до хлопця й простягнула йому світлину оголеної коханої. На мить у хлопця буквально "відвисла щелепа". Схвильований наречений вигукнув "що тут відбувається?" та не зміг відвести погляд від фото дружини.

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Наречена, яка спостерігала за сценою, ледве встигла приховати усмішку на своєму обличчі. Варто зауважити, що сюрпризи цього вечора не завершилися. Пізніше, увечері, подружки коханої вручили нареченому ще одну пікантну світлину. Коли він її побачив, то аж розчервонівся й заховав фото якнайдалі від сторонніх очей.

Згодом наречена зізналася, що тієї миті їй було дуже весело. Тим часом користувачі мережі заявили, що ідея подарунка – просто геніальна. Відео зібрало понад 3 тисячі коментарів.