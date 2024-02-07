Довго не освідчувався: жінка організувала бойфренду весілля-сюрприз – як він відреагував
Джерело:Reddit
Одна жінка так довго чекала на освідчення від коханого, що врешті не витримала й вирішила взяти все у свої руки. Та замість того, щоб поговорити з бойфрендом про весілля, вона одразу ж його організувала.
Цією історією поділилася не саме наречена, а весільна декораторка, яка працювала на події.
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Прийшов на гольф – опинився на весіллі
Наречена вирішила організувати весілля на полі для гольфу, де грав її хлопець, й замовила декораторів, аби все було красиво.
Ми прикрашали справді гарну церемонію, а потім дізналися, що це було "весілля-сюрприз". По суті, вони не були заручені, але наречена все спланувала,
– розповіла декораторка.
Наречений думав, що просто гратимемо у гольф, тому був приголомшений, коли вийшов на поле й опинився на власній весільній церемонії. Реакція бойфренда була не такою, як очікувала наречена. Така ініціатива чоловіку не сподобалася, й він пішов геть.
Наречена намагалася повернути бойфренда, та нічого не вийшло. Гості невдовзі просто розійшлися.
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"Чому її ніхто не зупинив?"
У коментарях до допису декораторки люди обурилися, чому ніхто не сказав жінці, що її ідея "божевільна". Більшість людей назвали поведінку нареченої ненормальною:
- "Я не можу повірити, що хтось насправді на стільки божевільний";
- "Хто робить весілля-сюрприз? Якщо хлопець цієї жінки ще не зробив пропозицію, чому вона подумала, що він готовий одружитися? Це не сюрприз, це засідка";
- "Я думала, що "весілля-сюрприз" – це коли ваші гості здивовані, що це весілля, а не наречений здивований, що це весілля".