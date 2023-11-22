Неймовірний сюрприз: наречена шокувала бабусю, коли одягнула на весілля її сукню

Наречена з Великої Британії вразила усіх гостей на своєму весіллі. Перед особливим днем вона дістала з горища весільну сукню своєї бабусі й постала у ній під час бенкету.

Лаура Вотлі одружилася ще у травні цього року, але відео у тіктоці вирішила опублікувати лише зараз. Щемливий ролик миттєво набрав тисячі переглядів та безліч коментарів.

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Наречена одягнула сукню 64-річної давності

Лаура розповіла Newsweek, що коли займалася пошуком своєї весільної сукні, її бабуся Морін пригадала, що її особлива сукня лежить на горищі. Онуці було дуже цікаво глянути на вбрання бабусі, тож поки вона відвертала увагу старенької, мама і тітка шукали сукню.

Я не могла повірити у те, наскільки сукня була красива. Її потрібно було почистити, але розмір був ідеальним. Мені не потрібні були жодні зміни, лише новий замок,

– розповіла наречена.

То ж дівчина вирішила зробити бабусі сюрприз і одягнути її мереживну сукню з бантом на весілля.

Наречена одягнула на весілля сукню бабусі: відео

На відео з весілля зрозуміло, що сюрприз однозначно вдався. Реакція бабусі просто вражає – жінка була шокована і неймовірно щаслива, коли побачила онуку у мереживній сукні, в якій виходила заміж 64 роки тому.



Бабуся вражена сюрпризом онуки / Фото Geraint Roberts

У сукні своєї бабусі наречена запросила на танець дідуся під пісню Френка Сінатри "My way" і тоді вже ніхто не міг стримати емоції. Згодом гості привели до них Морін, й онука та бабуся багато плакали та обіймалися.

"Це був момент, який я ніколи не забуду. Це також було повною несподіванкою для всіх наших гостей, тому спостерігати за реакцією кожного було просто неймовірно", – розповіла Лаура.



Наречена танцювала з бабусею та дідусем / Фото Geraint Roberts

У мережі вражені сюрпризом нареченої

Користувачі тіктоку з захопленням переглядають відео Лаури й залишають свої коментарі: