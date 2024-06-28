Гості не оцінили: наречена обрізала сукню на весіллі й нарвалася на критику

Наречена Крістіна вирішила здивувати гостей на своєму весіллі неочікуваною зміною образу. Дівчина обрізала довгу весільну сукню кухонними ножицями і була дуже задоволеною цим рішенням. Однак користувачі мережі і деякі гості розкритикували наречену.

Наречена залишилася задоволена

Відео з трансформацією весільного образу Крістіна опублікувала в соцмережі. Під ним вже розгорілася жвава дискусія.

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Наречена виходила заміж у мереживній сукні з відкритим декольте і довгим шлейфом. Після офіційної частини Крістіна захотіла змінити вбрання на більш зручне. Дівчина довго не думала й просто обрізала свою сукню вище колін і перевзулася в босоніжки на низькому ходу.

Крістіна мала дуже задоволений вигляд такою зміною образу, чого не скажеш про гостей весілля. На відео вони видаються збентеженими і зовсім не веселими.

Наречена обрізала весільну сукню: відео

Користувачі мережі у коментарях розкритикували рішення Крістіни. Багато хто писав, що дівчина просто зіпсувала розкішну сукню, а її образ "до" був значно кращим.

"Я єдина, хто хоче зберегти свою сукню, за яку я заплатила багато грошей, щоб колись мої діти її приміряли? Можливо, вони захочуть одягнути її на своє весілля";

"Я ніколи не зрозумію таку тенденцію";

"Усі гості мали дуже напружений вигляд";

"Вибачте, але ваші гості не вражені. Якщо вам довелося це зробити, чому б не запросити когось, хто б підрізав сукню рівно?".

Крістіна відповіла усім хейтерам, що кожна наречена сама вирішує, що їй робити зі своєю сукнею. Водночас дівчина задоволена результатом.