Розглянемо приклад. Ви зустріли людину, яка довгий час цікавилася вами, "засипала" компліментами і поступово увійшла в життя так, що ви опинилися не лише наодинці з партнером, але й у повній ізоляції від своїх друзів та улюблених занять. Це не що інше, як Love Bombing – "любовне бомбардування". Як воно може перерости у незахищеність та маніпуляцію – пояснимо у цій статті.

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Love Bombing як маніпуляція

"Любовне бомбардування" – це своєрідна форма емоційної маніпуляції, яка виявляється у надмірному прояві прихильності та уваги на ранніх етапах стосунків задля отримання контролю над партнером. Зазвичай такі історії трапляються після розриву стосунків, коли відчувається потреба знати 24/7 де партнер, з ким і так далі.

Дослідники встановили, що такий тип поведінки властивий людям із низькою самооцінкою.

Коли самооцінка людини висока, немає потреби шукати підтвердження (кохання – 24 Канал) в іншої людини. А коли низька – швидше за все партнер стане "любовним бомбардувальником", щоб посилити почуття вдячності у стосунках і зменшити ймовірність бути відкинутим або почуватися небажаним,

– пояснили вони.

Три кроки протистояння

Якщо поруч з вами з'явилася саме така людина, психологи мають три поради як протидіяти "любовному бомбардуванню".

1. Обмеження. Ви стали помічати надмірну увагу свого партнера до себе і зрозуміли, що більшість часу приділяєте йому – встановіть межі. Проговоріть чіткий час на зустрічі, наприклад, раз на тиждень. Поясніть, що хочете розширювати своє коло спілкування й з іншими людьми.

Не бійтеся "ображених" почуттів. Якщо будете послідовними у своїх обмеженнях, зрозумієте: чи людина справді цікавиться вами, чи це просто була ілюзія.

Встановіть час на спілкування з партнером / herway.net

2. Відмова. "Любовні бомбардувальники" зазвичай можуть дарувати дорогі подарунки і робити широкі жести вимагаючи натомість вдячності. Якщо така ситуація викликає у вас дискомфорт – ввічливо відмовтеся від презентів, попросіть пригальмувати.

Якщо партнер сповільниться і зрозуміє причину – це може позитивно вплинути на розвиток стосунків.

Відмовтеся від подарунків, якщо через них вам незручно / Shutterstock

3. Відступ. Попри всі намагання пригальмувати "любовне бомбардування" партнер не спиняється – залиште його. У цьому випадку настав час поставити крапку у таких токсичних стосунках і захистити своє психічне здоров'я.

Звісно, "бомбардувальник" не звик приймати відмови, а тому одразу не відступиться від вас. Можете долучити до цього своїх друзів або рідних, яким довіряєте. Або звернутися до психотерапевтів за порадою як правильно вчинити у вашій ситуації.

Якщо нічого не діє – вчасно відступіть / Getty Images

Перевірити себе

Людина може бути "любовним бомбардувальником" несвідомо. Хочете перевірити себе? Проаналізуйте свою поведінку по відношенню до партнера:

чи просив він або вона приділяти трошки менше уваги?

контроль над стосунками є необхідністю?

те, що ви робите по відношенню до партнера, дійсно ваше бажання чи спосіб догодити?

запитайте партнера чи все влаштовує у ваших стосунках?

Вже після цього можна працювати над своєю поведінкою і розраховувати на довготривалі здорові стосунки.