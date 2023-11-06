Найхолодніша пора року може принести як позитивні, так і негативні зміни. Експерти пояснюють з чим вони пов'язані та діляться порадами, які можуть стати у нагоді інтимного життя.
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Який вплив має зима
Мало вітаміну D. Вітамін D зміцнює кістки, імунну систему та підтримує роботу нервів і м'язів. На думку експертів, він може впливати й на сексуальний потяг. Деякі дослідження показали, мовляв, нестача вітаміну D пояснює низьке бажання. Але перш ніж брати це за основу, варто звернутися до кваліфікованого спеціаліста і обов'язково проконсультуватися з цієї теми.
Сезонний афективний розлад. Це порушення емоційного стану, який властивий біля 3% населення. Може знижуватися енергія, погіршуватися сон і разом з цим знижуватися статевий потяг. Тут теж варто звернутися до свого терапевта, аби виявити корінь проблеми і під наглядом спеціаліста її подолати.
Втома. Підвищена втома і млявість є характерними для зими. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Температура значно прохолодніша, а отже і нашому тілу треба більше працювати, аби зберегти тепло. Все це може вливати і на бажання мати стосунки.
Експерти радять шукати позитив і заряджатися через спілкування із соціумом. Не варто забувати й про особисті речі, які стимулюють ваш потяг.
Разом з цим холодна пора року може й стимулювати бажання мати близькість. Можна не шукати причини залишитися вдома у теплі та затишку. Як варіант, варто влаштувати з партнером відвертий вечір і спробувати нову сексуальну іграшку чи гру.