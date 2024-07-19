Все життя Мольєра було нерозривно пов'язане з чарівними сестрами Бежар. Love 24 розповідає, що відомо про цю заплутану історію.

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Історія з Мадлен

Ще до знайомства з Мольєром юна Мадлен Бежар очолювала театральну трупу, до якої входили її брати та сестри. Історики зауважують, що саме зустріч з успішною та амбіційною красунею надихнула драматурга присвятити себе театру. Разом з Мадлен вони заснували "Блискучий театр" L'Illustre Théâtre. Саме Мадлен керувала його фінансами та обирала, які ролі хоче грати.

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Досі можна сперечатися, чи пов'язувала Мольєра та Мадлен романтична взаємодія. Можемо, припустити, що, зважаючи на біографію цих двох, хімія між ними точно була. Однак злі язики розпускали по Парижу чутки, що у Мольєра та Мадлен народилася позашлюбна донька Арманда.

Скандальний шлюб з Армандою

Коли Мольєру виповнюється 40, він одружується з прекрасною Армандою Бежар – молодшою сестрою Мадлен. Або, за чутками, власною донькою. Хоча жодного реального підтвердження це не мало. Зрештою, чутки набирають таких масштабів, що терпець уривається самому королю. Людовік XIV стає хрещеним батьком первістка Мольєра та Арманди. На жаль, хлопчик Луї не доживає навіть до року.

Біографи зауважують, що цей шлюб не був щасливим. Мольєр ревнував, а молодша на 21 рік Арманда зраджувала. Після народження доньки Мольєр та Арманда навіть розходяться на тривалий час. Водночас вона продовжувала виконувати головні ролі у виставах чоловіка. Зауважують, що, попри все, Арманда була найталановитішою акторкою в оточенні Мольєра. Після його смерті вона зберігала пам'ять про чоловіка й жила театром.