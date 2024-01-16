Жінка мала роман з чоловіком подруги і навіть не здогадувалася про це: як так сталося

Австралійська модель OnlyFans Ханна Брукс поділилася історією, яка дуже її вразила. Жінка кілька місяців зустрічалася з чоловіком, аж поки не дізналася, що він одружений з її подругою.

Ханна почувається розчавленою та пригніченою, адже вона несвідомо зруйнувала шлюб своєї подруги. Як так сталося – читайте далі.

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Таємний шанувальник вкладав багато грошей у контент жінки

Пів року тому на її сторінку в OnlyFans підписався чоловік, який почав скуповувати весь контент. Така поведінка була дивною, адже Ханна раніше з таким не зіштовхувалася. Однак жінка не знала, хто саме купує її контент, адже сайт приховує всю інформацію. Ханна бачила тільки його нік.

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За якийсь час невідомий шанувальник написав моделі і попросив про більш "персоналізований" контент. Жінка запропонувала йому послугу "подруги", яка є досить дорогою. Ця послуга передбачає онлайн-листування і "веселощі щовечора". За словами Ханни, при купівлі такого пакета модель фактично стає дівчиною аноніма.

Чоловік оплачував цей пакет 3 місяці. Жінка була шокована, адже коштувало це дорого й інші користувачі сайту купували його на значно менший термін. То ж усі ці 3 місяці Ханна і анонім вели секс-листування.

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З'ясувалося, що Ханна знала аноніма

Та раптом анонім зник. Він писав жінці щовечора, а тут наче крізь землю провалився. У Ханни виникли різні думки щодо цього, вона навіть подумала, що чоловік міг померти. Але причина зникнення її шанувальника насправді була зовсім іншою.

Він перестав писати мені повідомлення, тому що його дружина дізналася, а його дружина – одна з моїх найкращих подруг,

– розповіла модель.

Насправді Ханна добре знала чоловіка. Вони навіть ходили на подвійні побачення у той час, коли він анонімно писав моделі щовечора. Жінка запевнила подругу, що поняття не мала, що це її чоловік платить за дорогий еротичний контент.

"Я відчуваю себе розбитою. Мене засмучує те, що він зробив це з нею, що він зробив це зі мною", – зізналася Ханна.

На щастя, подруга не винить жінку. Вона вважає, що у цій ситуації винним є лише її чоловік-брехун.