Лікарі зібрали найпоширеніші міфи про секс і спростували їх. Тому, можливо, зараз деякі ваші думки зміняться.

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Міфи про секс

Без оргазму не буде сексу

Це твердження – ніщо більше як міф. Оргазм пов'язаний з клітором, а зачаття дитини – зі злиттям клітин. Жінка може завагітніти навіть, якщо під час статевого акту не відчує оргазму.

У нас і так погана ситуація з народжуваністю, ще це – то взагалі була б катастрофа, на жаль. Тому, жінки, не забувайте про насолоду,

– наголосили медики.

Під час менструації не завагітнієш

Так, завагітніти під час менструації – складніше. Однак це цілком можливо. Тому якщо між вами спалахнула пристрасть і ви хочете зайнятися коханням негайно, обов'язково пам'ятайте про захист.

Душ стане на заваді вагітності

Струмінь води не вимиє з піхви сперму. Навпаки, ви можете спровокувати запальні захворювання або баквагіноз.



Вода – не контрацепція / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Секс провокує інфаркт

Секс є фізичною активністю, тому провокувати інфаркт він не може. Навпаки, будь-яка фізична активність зміцнює серцево-судинну систему, що по суті є профілактикою інфаркту.

Секс у воді запобігає вагітності

Вода не заважає сперматозоїдам просуватися піхвою і не вбиває їх. Тому займатися коханням у воді і думати, що ви захищені від небажаної вагітності – неправильно. У цьому питанні допоможе лише правильно підібраний метод контрацепції.