Не вірте цьому: 10 міфів про секс, які можуть зруйнувати ваше інтимне життя

У сучасному світі дезінформація – надзвичайно поширене явище. Можливо, ви здивуєтеся, але вона є й у темі сексу. Через недостатнє статеве виховання та багато інших факторів чимало людей вірять у міфи, пов'язані з інтимним життям.

Через це виникають суперечки та конфлікти у парах, які можуть зруйнувати стосунки. Про помилкові уявлення, які є найпоширенішими серед закоханих, розповідаємо далі.

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Міф №1. Мастурбація заважає стосункам

Вам може здаватися, що партнер не бажає вас сексуально, якщо мастурбує у стосунках. Однак не варто перейматися. Мастурбація – це нормальне явище як для самотніх людей, так і для тих, хто вже має другу половинку. Якщо ж цей процес є нав'язливий або замінює секс у стосунках, тоді варто поговорити про це у парі й вирішити всі непорозуміння.

Міф №2. Розмір має значення

Кожен з нас хоч раз чув твердження про те, що чоловічий статевий орган має значення – чим він більший, тим кращий секс. Однак це не так. Більшість жінок взагалі не можуть розрізнити розмір пеніса під час статевого акту.

Міф №3. Секс у житті та в порно – однаковий

Перегляд порно – поширена практика, особливо серед молодих пар. Часто закохані стараються повторити сцени з порнофільмів удома, забуваючи, що такі відео створюються з метою задоволення глядачів. А в реальному житті заняття сексом – це лише задоволення власних потреб і бажань. Для цього не потрібно порівнювати ваш секс з тим, який побачили на екрані.

Міф №4. Презервативи зменшують сексуальне задоволення

Насправді це зовсім не так. Презервативи можуть підвищити задоволення від занять сексом, сприяючи тривалості цього процесу. Це не лише важливе доповнення вашого інтимного життя, а й захист від хвороб та небажаної вагітності.

Міф №5. Жінка не може завагітніти під час місячних

Незахищений секс завжди є ризикованим і це точно не залежить від менструального циклу. Тому використання презервативів чи інших засобів контрацепції необхідне завжди.



Міфи про секс / Фото Pressfoto

Міф №6. Секс допомагає схуднути

Якщо ви думаєте, що заняття сексом можуть замінити фізичні навантаження, то помиляєтеся. Експерти підрахували, що за 30 хвилин статевого акту людина спалює від 85 до 150 калорій. Отже, щоб схуднути на пів кілограма, вам потрібно щонайменше 35 статевих актів.

Міф №7. Під час орального сексу не потрібний захист

Помилково вважати, що через оральний секс неможливо заразитися інфекцією, яка передається статевим шляхом. Наразі немає достатньо досліджень, щоб порівнювати ризик зараження з вагінальним сексом, однак, щоб не хвилюватися через це, варто потурбуватися про захист.

Міф №8. Під час вагінального сексу всі жінки відчувають оргазм

Згідно з дослідженнями, майже 75% жінок не досягають оргазму лише через вагінальний секс. Допомогти в отриманні максимальної насолоди може стимуляція клітора, яка подобається більшості жінкам.

Міф №9. Порно викликає у молодих чоловіків еректильну дисфункцію

Хоча в Україні порноіндустрія не є розвиненою, однак перегляд порнографії є досить поширеним явищем. Однак немає жодного дослідження, яке б підтвердило, що фільми для дорослих якось впливають на еректильну дисфункцію у чоловіків.

Міф №10. З віком сексуальні потреби зменшуються

Зниження лібідо можуть спричиняти хронічні захворювання, побічні ефекти від ліків тощо, однак це не означає, що з віком сексуальне бажання зменшується. Часто це не пов'язано.