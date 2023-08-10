Не верьте этому: 10 мифов о сексе, которые могут разрушить вашу интимную жизнь

В современном мире дезинформация – очень распространенное явление. Может быть, вы удивитесь, но она есть и в теме секса. Из-за недостаточного полового воспитания и многих других факторов многие верят в мифы, связанные с интимной жизнью.

Поэтому возникают споры и конфликты в парах, которые могут разрушить отношения. Об ошибочных представлениях, которые наиболее распространены среди влюбленных, рассказываем дальше.

Не пропустите 7 советов для идеального секса, которые должен знать каждый

Миф №1. Мастурбация мешает отношениям

Вам может казаться, что партнер не желает вас сексуально, если мастурбирует в отношениях. Однако не стоит беспокоиться. Мастурбация – это нормальное явление как для одиноких людей, так и для тех, кто уже имеет вторую половинку. Если же этот процесс навязчивый или заменяет секс в отношениях, тогда стоит поговорить об этом в паре и решить все недоразумения.

Миф №2. Размер имеет значение

Каждый из нас хоть раз слышал утверждение о том, что мужской половой орган имеет значение –чем он больше, тем лучше секс. Однако это не так. Большинство женщин вообще не могут различить размер пениса во время полового акта.

Миф №3. Секс в жизни и порно – одинаковый

Просмотр порно – распространенная практика, особенно среди молодых пар. Часто влюбленные стараются повторить сцены из порнофильмов дома, забывая, что такие видео создаются с целью удовлетворения зрителей. А в реальной жизни занятие сексом – это только удовлетворение собственных потребностей и желаний. Для этого не нужно сравнивать ваш секс с увиденным на экране.

Миф №4. Презервативы уменьшают сексуальное удовольствие

На самом деле это совсем не так. Презервативы могут повысить удовольствие от занятий сексом, способствуя продолжительности этого процесса. Это не только важное дополнение вашей интимной жизни, но и защита от болезней и нежелательной беременности.

Миф №5. Женщина не может забеременеть во время месячных

Незащищенный секс всегда рискован и это точно не зависит от менструального цикла. Поэтому использование презервативов или других средств контрацепции необходимо всегда.



Мифы о сексе / Фото Pressfoto

Миф №6. Секс помогает похудеть

Если вы думаете, что занятия сексом могут заменить физические нагрузки, то ошибаетесь. Эксперты подсчитали, что через 30 минут полового акта человек сжигает от 85 до 150 калорий. Итак, чтобы похудеть на полкилограмма, вам нужно не менее 35 половых актов.

Миф №7. Во время орального секса не требуется защита

Ошибочно считать, что из-за орального секса невозможно заразиться инфекцией, передающейся половым путем. Пока нет достаточно исследований, чтобы сравнивать риск заражения с вагинальным сексом, однако, чтобы не волноваться из-за этого, стоит позаботиться о защите.

Миф №8. Во время вагинального секса все женщины испытывают оргазм

Согласно исследованиям, почти 75% женщин не достигают оргазма только из-за вагинального секса. Помочь в получении максимального удовольствия может стимуляция клитора, которая нравится большинству женщинам.

Миф №9. Порно вызывает у молодых мужчин эректильную дисфункцию

Хотя в Украине порноиндустрия не развита, однако просмотр порнографии есть довольно распространенным явлением. Однако нет ни одного исследования, которое подтвердило бы, что фильмы для взрослых как-то влияют на эректильную дисфункцию у мужчин.

Миф №10. С возрастом сексуальные потребности уменьшаются

Снижение либидо может вызвать хронические заболевания, побочные эффекты от лекарств и т.д., однако это не означает, что с возрастом сексуальное желание уменьшается. Часто это не связано.