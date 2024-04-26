Рідкісний вихід: Меттью Макконагей показався з дружиною та трьома дітьми

Американський актор Меттью Макконагей замилував шанувальників рідкісним спільним виходом усього свого сімейства. Актор, його дружина модель Каміла Альвес та троє дітей відвідали благодійний захід.

Сім'я Макконагей рідко з'являється на публіці у повному складі. Однак сам Меттью вважає свою дружину та дітей – найбільшим скарбом у житті.

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Сім'я мала неперевершений вигляд – Меттью був одягнений у синій костюм та блакитну сорочку, а Каміла – в розкішну довгу сукню з відкритими плечима. 15-річний Леві став дуже схожим на батька – справжній кучерявий красень. 14-річна Віда дуже змінилася і стала вже зовсім дорослою, а наймолодший син актора – 11-річний Лівінгстон – поєднав у собі риси обох знаменитих батьків.

Сім'я прийшла на щорічний благодійний захід, який у Техасі проводять зірки штату, серед яких і Меттью. Свято триває два дні, а всі зібрані гроші відправляють на потреби дітей.



Сім'я Меттью Макконагея показалася на публіці / Фото Getty Images

Історія кохання Меттью Макконагея

Майбутнє подружжя познайомилося у нічному клубі ще у 2006 році. Меттью у той момент не прагнув стосунків, оскільки вже пережив кілька болючих розривів. Та коли актор побачив ефектну бразилійську модель, то вже не зміг відвести від неї свого погляду.

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Я не шукав стосунків, а потім ця дивовижна жінка з'явилася у моєму полі зору. Я подумав: "Хто це?". Це була Камілла. У нас є кохання, яке ми ніколи не ставимо під сумнів,

– розповів в одному з інтерв'ю актор.

Між актором та моделлю швидко виникли почуття і вже через 2 роки у них народився син. У 2011 році Меттью освідчився коханій, і через рік вони одружилися після 6 років спільного життя. Поява Каміли та народження трьох дітей повністю змінило життя та світогляд Макконагея.

Раніше він міг тижнями жити у фургоні десь далеко від цивілізації й казав, що у чотирьох стінах йому "тісно". Але зустрівши кохану жінку, Меттью вирішив "осісти". Він придбав розкішний будинок і став справжнім сім'янином. Актор – чудовий батько, який багато уваги приділяє своїм дітям. При цьому подружжя ніколи не забуває про власні потреби й часто проводить час лише вдвох.