Цього разу темою подкасту було одвічне питання: що таке кохання? Тому Маша поділилася декількома історіями, які почула на власному шляху.

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Зокрема, мовилося про грузинську подругу, яка кохає палко: якщо сваритися, то гучно, з биттям посуду, якщо миритися, то пристрасно, з гучним сексом. Це кохання Маша назвала "танцем з кинджалами". А також – про українську подругу. Її кохання – сакральне, тихе та віддане.

Маша розповіла про кохання своєї мами

Також Маша поділилася історією кохання своїх батьків. Зокрема, розповіла, яким було та є це почуття для її мами.

Моя неймовірна мама кохала мого тата зі своїх тринадцяти років: ніжно, глибоко та вміючи зрощувати свої почуття разом із особистою еволюцією. Пам'ятаю, як я вже була студенткою, але все одно заставала, як батьки цілувалися по кутах,

– написала Маша.

Вона додала, що завжди було мило й щемко бачити, як мама дивиться на тата. А коли його не стало, їй довелося вчитися жити заново. Кохання було центром всього життя.