День Валентина у пікселі: після весілля герої "Марта" й "Лев" виїхали на бойове завдання
Молодята "Марта" та "Лев" зустріли День Святого Валентина у пікселі. Вже наступного дня після весілля вони виїхали на бойове завдання.
У ТРО опублікували прекрасні фото закоханих. Редакція 24 Каналу вітає "Марту" й "Лева" з весіллям.
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Молодята "Марта" та "Лев" наступного дня після весілля виїхали на бойове завдання, їх Святий Валентин сьогодні в пікселі. Хай вас Бог оберігає, миру після перемоги та любові,
– мовиться у повідомленні.
Жодних деталей, звичайно, не розкривають.
"Марта" й "Лев" / 114 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ
Молодята вже вирушили на бойове завдання / 114 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ
Українці залишили "Марті" й "Леву" багато зворушливих коментарів та привітань. Молодятам бажають щасливих років разом під мирним після нашої перемоги небом.
Вже другий рік Україна зустрічає День Святого Валентина в умовах повномасштабної війни. Дякуємо нашим героям за цей день. Сподіваємося, що вже невдовзі всі закохані пари, яких розлучила війна, нарешті зустрінуться під мирним українським небом. Бо кохання й світло завжди перемагає темряву.