Не Кен, а Том: історія кохання головної "Барбі" світу Марго Роббі та Тома Акерлі

Фільм "Барбі" підкорює світ! Лише за перший прокатний вікенд в Україні стрічка зібрала понад 33 мільйонів гривень. Це спільне продюсерське творіння, зокрема, виконавиці головної ролі Марго Роббі та її чоловіка Тома Акерлі.

Героїня Марго Роббі білявка Барбі шукає не "принца на білому коні", а себе. Власне, так було і в реальному житті акторки, допоки її теперішній чоловік Том Акерлі не увірвався в нього так само несподівано, як і Кен в кабріолеті. 24 Канал відтворив історію кохання однієї з найзакритіших пар світового шоубізнесу.

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Ні стосункам!

Вони познайомилися у 2013 році на зйомках фільму "Французька сюїта". Марго на той час зіграла одну з головних ролей у стрічці Мартіна Скорсезе "Вовк з Волл-стріт", а Том був … третім асистентом режисера. Жінка геть не шукала серйозних стосунків, але "найкрасивіший хлопець Лондона" все ж привернув її увагу.

Ми так довго були друзями. Я так довго була у нього закохана і думала, що він не покохає мене у відповідь. А потім вирішила зізнатися йому і почула у відповідь: "Ми разом",

– пригадала в одному зі своїх інтерв'ю Роббі.

Пара ретельно приховувала свої стосунки навіть тоді, коли акторці приписували романи з Бредом Піттом та Віллом Смітом. Крапку у цьому поставило весілля Марго та Тома, яке теж було таємним. Подейкують, що навіть гості до кінця не знали точне місце проведення церемонії. А на вході у них відбирали усі гаджети, щоб ніхто нічого не зміг зафільмувати.

Робота замість медового місяця

Тома та Марго об'єднують не лише почуття, але й робота. Ще у 2014 році вони та їхні друзі, з якими пара винаймала один будинок, заснували спільну продюсерську компанію "LuckyChap Entertainment". Її пріоритет – фільми для жіночої аудиторії. Так, світ побачили цьогорічна стрічка-прем'єра "Барбі", фільми "Термінал", "Країна мрій", "Я, Тоня" та інші. До речі, заради історії про фігуристку Тоню Гардінг пара навіть відклала свій медовий місяць у 2017 році.

"Були моменти, коли ми сиділи на морозі в машині, припаркованій в Атланті, і думали: "Ми маємо бути зараз на пляжі, в медовому місяці. Що ми робимо?!" Дотримуємося нашої мрії", – розповіла Марго Роббі одному виданню.



Марго Роббі та Том Акерлі на зйомках фільму "Я, Тоня" / Фото Daily Mail

Любов до Гаррі Поттера

На початку подружнього життя Марго дізналася неймовірну новину про свого чоловіка. Він знімався в одному з фільмів про її улюбленого Гаррі Поттера!

"Якби він мені розповів про це раніше, я б швидше погодилася вийти за нього заміж!" – зізналася жінка.

Роль Тома епізодична, але його дружина була дуже вражена. Роббі фанатіла від історій про Гаррі і навіть носила окуляри, як у нього. На шоу Джиммі Кіммела Марго показала свій архівний знімок, де вона 13-річна читає чергову книжку про Поттера.



Марго Роббі читає "Гаррі Поттера" / Відкриті джерела

Секрети щастя Марго Роббі

Секрет подружніх стосунків Марго Роббі та Тома Акерлі – не лише у спільній любові до Гаррі Поттера. Актриса зізнавалася, що чоловік допомагає їй впоратися з нервами. Особливо важлива його підтримка перед початком нового проєкту.

"Я завжди хвилююся перед новою роботою. У мене виникає повна криза довіри до себе. Я навіть думаю, що зовсім не вмію грати. Тоді я йду до чоловіка і він переконує мене, що я все зможу", – зізналася Роббі в інтерв'ю Daily Mirror.

Натомість чоловік хутко біжить до дружини зі своєю фобією змій! Марго зростала в Австралії і дика природа її геть не лякає. А от домашній англієць Том не може зберігати спокій у такій атмосфері.

Мій чоловік ненавидить змій. В Англії, мабуть, їх узагалі немає. Був випадок, коли в наш будинок у Лос-Анджелесі просто на кухню заповзла двометрова змія! Том у паніці запитував мене, що робити, і хотів її вбити. Та я спокійно відправила його в іншу кімнату, поки змія не поповзла геть,

– розповіла зірка на шоу Джеймса Кордена.

А от поваритися подружжя може через третього у ліжку. Марго зізнавалася, що не може розлучитися з плюшевим кроликом Банні і спить з ним. Натомість Том не бажає ділити з ним кохану і завжди викидає геть.

"Може він трохи ревнує, бо Банні займає більшість ліжка", – іронічно відмічала акторка.

Суворі правила подружжя встановлює на час, проведений окремо. Таких моментів у житті Марго і Тома майже немає. Адже вони готові летіти буквально на одну ніч в іншу країну, щоб провести час разом, а на ранок повертатися знову на роботу.

"Бути одруженим – найвеселіше у моєму житті", – зізнавався одного разу Том Акерлі.



Марго Роббі та Том Акерлі / Фото alpha_meows

Поповнення лише у фільмографії

Цього року Марго та Том відсвяткують 7 річницю подружнього життя. Подейкували, що вони могли розлучитися за рік після одруження. Буцімто Роббі поставила Акерлі ультиматум: у 2017 році вона має завагітніти. Утім, сама акторка зізнавалася, що поки не готова, а її пріоритет – робота.

"Якщо говорити про майбутнє через 30 років, я бачу велику різдвяну вечерю з купою дітей. Але не зараз, це 100%", – наголошувала жінка.

Тож зіркове подружжя наразі продовжує радувати черговими прем'єрами. Том з'явився разом з Марго на червоних доріжках в Австралії, Кореї та Лос-Анджелесі, де відбулися покази їхнього фільму "Барбі".



Марго Роббі та Том Акерлі на прем'єрі фільму "Барбі" / Фото Дона Арнольда

Зазначимо, на світовому ринку за перший прокатний вікенд стрічка "Барбі" зібрала 337 мільйонів доларів. З них 155 мільйонів доларів – у США та Канаді, а 182 мільйонів доларів – на міжнародному ринку. Прем'єра в Україні триває і якщо найближчими вихідними хочете побачити цю рожеву історію, бронюйте квитки уже зараз.