Наречена накричала на маму через публікацію її весільної сукні в мережі: емоційне відео

Більшість наречених приховують свою весільну сукню до особливого дня. Вони хочуть вразити коханого та гостей своїм образом. Та одній нареченій не вдалося зберегти сукню в секреті – мама вирішила показати її всьому інтернету.

У нареченої сталася істерика в літаку

Відео з реакцією дівчини на вчинок матері зібрало різні реакції. Дехто засудив наречену через її різку поведінку.

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З відео зрозуміло, що його знімає сестра нареченої. Дівчата перебувають в літаку й наречена розлючено говорить телефоном.

Мамо, ти, чорт забирай, жартуєш? Чому ти опублікувала мою весільну сукню? Ідіотка. Будь ласка, прибери це,

– обурювалася наречена.

Жінка була дуже розлючена, а сестра намагалася її заспокоїти й казала бути тихіше, адже вони в літаку.

Після розмови наречена почала плакати, але згодом вибухнула істеричним сміхом разом з сестрою. Вона сказала: "Я її ненавиджу. Вона тупа".

Дивіться відео з реакцією нареченої на вчинок матері:

Коментарі користувачів розділилися. Дехто підтримував наречену й ділився схожими історіями, коли їхні мами розкривали важливу інформацію. Дизайнерка весільних суконь зауважила, що матір зробила велику помилку, опублікувавши фото сукні доньки. Водночас деякі користувачі мережі засудили наречену за агресивну поведінку. Вони зазначили, що говорити на маму "ідіотка" не припустимо і дівчині має бути соромно за таку поведінку.