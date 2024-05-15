Правда розкрилася випадково

Подружжя одружене 8 років, але у стосунках перебуває 10 років. Лише нещодавно дружина дізналася, що коханий зрадив їй до весілля. Та найгірше те, що він збрехав, що цього не було.

До теми Дівчина дізналася таємницю свого бойфренда, яка розчавила її: усі навколо мовчали

Таємниця розкрилася, коли подружжя посварилося через корпоратив, на який мала піти дружина. Чоловік не хотів її відпускати, бо на святкуванні мав бути колега, який ставиться до неї "надто дружньо". Свою позицію він аргументував тим, що "знає, якими можуть бути чоловіки".

Ця ненароком кинула фраза змусила дружину замислитися й вона запитала у партнера, що це означає. Тоді він нарешті розкрив правду про інцидент, який стався до одруження.

До весілля чоловік регулярно ходив з другом у паб. Одного разу жінці подзвонила незнайомка, яка розповіла, що її на той час ще бойфренд говорив з якоюсь дівчиною у барі, а потім пішов з нею додому. Незнайомка хотіла попередити жінку про це, бо сама нещодавно пережила зраду й почувалася розчавленою.

Коли я запитала в чоловіка про це, він сказав, що ця дівчина не могла заплатити за таксі, тому він її підвіз. Він наполягав, що більше нічого не було. Я хотіла йому повірити і намагалася забути про це. Але в запалі цієї нещодавньої суперечки він зізнався, що займався з нею оральним сексом,

– розповіла дружина.

Це відкриття розбило дружині серце. Вона була приголомшена, що чоловік 10 років приховував від неї правду. Однак партнер вважає, що жінка відреагувала "надмірно". Мовляв, вона не повинна засмучуватися, бо ця інтрижка "нічого не означає".

Консультантка зі стосунків команди "Дорога Дейдре" зауважила, що дружина має повне право злитися на чоловіка й бути засмученою. Партнер не може вдавати, що нічого не сталося. Йому слід перепросити у дружини, аби вони могли рухатися далі.