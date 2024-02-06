Від "Холостяка" до батька трьох: як Макс Чмерковський ледь не втратив справжнє кохання

Відомий танцівник та перший учасник шоу "Холостяк" Макс Чмерковський невдовзі втретє стане батьком. Та через одну помилку у 2012 році все могло б скластися зовсім по-іншому, якби Макс швидко не виправив її.

Макс одружений з колегою Метою Марготройд з 2017 року. Кохання між танцівниками спалахнуло не одразу. Більше про їхню історію кохання – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"Холостяк" – найбільше помилка у житті"

Макс родом з Одеси, та у 90-роках він разом з батьками емігрував у США. Там він прославився завдяки участі у шоу "Танці з зірками". Та в Україні про танцівника дізналися, коли його обрали холостяком у першому сезоні популярного однойменного реаліті-шоу, який вийшов на екрани у березні 2011 року. У фіналі Чмерковський обрав учасницю Олександру Шульгіну, проте їхні стосунки після проєкту одразу завершилися.

Згодом танцівник називав участь у проєкті "найбільшою помилкою у житті". Чоловіку не сподобалося те, що він мав обійматися та цілуватися з різними дівчатами й при цьому побудувати серйозні стосунки з однією.

Я не міг зрозуміти: якщо я в кінці когось виберу, почнеться кохання, будуть стосунки, то через 2 – 3 місяці я з нею сидітиму і дивитимусь шоу, в якому переобнімав і перецілував весь склад,

– казав Чмерковський.



Макс та Олександра Шульгіна на шоу "Холостяк" / Скриншот з відео

Перше враження Пети про Макса було негативним

По завершенню "Холостяка" Макс повернувся у Штати й знову взяв участь у "Танцях з зірками". З танцівницею з Нової Зеландії Петою Марготройд він познайомився ще у 2009 році під час роботи над виставою Burn the Floor на Бродвеї.

"Він здався мені надто зарозумілим. Однак потім я зрозуміла, що то була його маска. Він чудово ставився до всієї команди шоу. Поступово ми стали друзями", – пригадувала Пета.

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У той час і Макс, і Пета зустрічалися з іншими, то ж романтичних почуттів між ними не було. Все змінилося, коли Чмерковський повернувся після українського "Холостяку" на американські "Танці з зірками", куди запросили й Пету. Між колегами спалахнули почуття й танцівники одразу з'їхалися.

Макс розбив Петі серце

Стосунки тривали близько 10 місяців, та Макс раптово заявив, що їм треба розійтися. Ці слова розбили Петі серце, адже вона не розуміла, що сталося.

Усе було якось дивно. Коли Макс відвозив мене до аеропорту, він раптом подивився на мої сумки і запитав здивовано: "А навіщо ти відвозиш усі свої речі?". На що я здивовано відповіла: "Якщо ми розлучаємося, навіщо ж мені їх залишати?". Тоді я зрозуміла, що, можливо, ми розлучаємося не назавжди,

– сказала Пета.

Жінка виявилася правою. Макс майже одразу зрозумів, що зробив помилку й почав думав, як повернути кохану. Він переживав, що за час їхньої розлуки Пета може закохатися у когось іншого, та почуття танцівниці також не згасли. Невдовзі пара знову почала разом жити.

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Рідні Чмерковського обурилися його рішенням

Батьки та брат Макса дуже різко відреагували на його рішення порвати з Петою. Батько й брат називали танцівника "дурнем", а мати взагалі понад місяць не говорила з сином. Для Макса це стало ще одним підтвердженням – Пета його доля. До інших дівчат танцівника сім'я ставилася досить критично і лише Пету так сильно полюбила.

Мої друзі та родичі люблять Пету. Вона наповнює моє життя. На мою думку, ми змогли б прожити до кінця наших днів разом,

– зізнався Макс.

"Народження дитини – найкраще, що сталося у житті"

У 2015 році Макс освідчився коханій під час зйомок "Танці з зірками". Фотографію з заручин Пета підписала словами: "Моє серце назавжди належить тобі".



Щаслива Пета погодилася вийти за Макса / Фото з інстаграму танцівника

Наречені не поспішали з весіллям, то ж після заручин у них народився перший син – Шай. Молоді батьки зізналися, що народження дитини – найкраще, що з ними сталося.

Через пів року танцюристи нарешті одружилися – спершу у мерії Нью-Йорка, а потім у розкішному замку.

"Старіймо разом. Я не став би змінювати жодної секунди з нашої спільної подорожі. Наше весілля залишається одним з найкращих днів в моєму житті, а ти – найкраща частина цього дня. Дякую, що обрала мене і що зробила з нас сім'ю. Дякую за нашу дитину, наш дім, за нескінчену любов. Я люблю тебе кожною клітинкою свого тіла", – зізнався Макс у кохані Петі.

Влітку 2023 року у Макса та Пети народився другий син – Ріо Джон, а 6-річний Шай став старшим братом. Та вже через 7 місяці на сім'ю чекала нова радісна новина – Пета втретє вагітна. Макс був у захваті від цієї новини, хоча й спершу не міг зрозуміти натяків дружини.

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Подружжя танцівників активно ділиться фотографіями з сімейного життя у соцмережах. Макс та Пета живуть у ритмі танцю – вони разом танцюють, виховують дітей та насолоджуються життям. На фото подружжя завжди щасливе та закохане. Сподіваємося, що їм вдасться здійснити мрію Макса – прожити разом до старості.