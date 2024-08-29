10 людей поділилися найбільшими секрети, які вони ніколи не розкриють своїм партнерам

Якими б близькими не були партнери у романтичних стосунках, та все одно у кожного можуть бути свої секрети. 10 людей анонімно зізналися у тому, про що ніколи не скажуть своїм другим половинками.

Деякі з цих секретів насправді дуже романтичні, якісь – трагічні, а інші – зберігаються у таємниці, бо так насправді буде краще.

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Люди діляться своїми таємницями

1. "Я ображаюся на нього за те, що він ніколи не робив великих, романтичних жестів, або навіть середніх. Таке відчуття, що він не вважає, що я варта зусиль".

2. "Ми разом 5 років. Ми познайомилися на футбольному матчі, а тому наша найбільша спільна річ – це любов до нашої команди. Ми роками збираємося щонеділі і дивимося футбол з її сім'єю. Але правда в тому, що на ту гру, де ми познайомилися, я потрапив випадково. Я ніколи не розумів футболу. Я просто слідкую, коли сім'я радіє чи сумує".

3. "Я ходив до школи з її сестрою, в яку був закоханий. Я гадки не мав, що моя наречена та шкільне кохання – сестри".

4. "Коли вона вперше створила обліковий запис у тіктоці, то годинами робила собі зачіску та макіяж, записувала різні танці, сценки тощо. Але відео не набирали переглядів, а вона була засмучена. Тож, коли моя кохана спала, я витратив 300 доларів на просування її відео. У результаті вона отримала тисячу підписників та десятків тисяч переглядів. Вона була в захваті. Дівчина досі не здогадується, що це був я, але це було варте кожного цента".

5. "Як людина, яка абсолютно ненавидить танці і завжди відхиляла запрошення піти на танці, я вивчив основні кроки бачати, яка є її улюбленим танцем. Я не впевнений, як довго триматиму це в таємниці. Я просто чекаю відповідний момент, щоб відкрити цей сюрприз".



Деякі таємниці насправді дуже милі / Фото Summer Stock, Pexels

7. "Іноді я надсилаю продукти місцевим жителям, які просять їжі. Я знаю, що таке бути голодною, а мій чоловік цього ніколи не знав. Не думаю, що він зрозуміє. Не тому, що він проти допомоги менш щасливим, але він може засмутитися через те, що я надсилаю продукти та витрачаю 80 – 100 доларів на найнеобхідніше, щоб хтось прожив до наступної зарплати".

8. "Я таємно ненавиджу те, як він жує. Я поводжусь так, ніби це мене не турбує, але це зводить мене з розуму".

9. "Рак, мабуть, вб'є мене".

10. "Мені не подобаються його батьки. Вони цілком порядні люди, але я вважаю їх нестерпно нудними. На жаль, мій партнер дуже близький з батьками. Я б розбила йому серце, якби він дізнався про мої справжні почуття".

Мати секрети від коханої людини – це не критично, та всьому є своя межа.