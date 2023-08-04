Цим знакам зодіаку вже в серпні розіб'ють серце

Зірки пророкують, що вже до кінця літа три знаки зодіаку можуть втратити кохання. Їм розіб'ють серце.

Зокрема, це Діви, Риби та Стрільці, пише 24 Канал. Людина, яку ви сильно кохаєте, може завдати вам болю.

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Діва

Ваш шлюб може тріщати по швах. Партнер вирішить, що краще розлучитися. Однак, не звинувачуйте у всьому себе: ймовірно, вже незабаром, дізнаєтеся гірку правду.

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Риби

У серпні будьте особливо уважні та не закривайте очі на зміни у поведінці свого партнера. Може з'ясуватися, що кохана людина вас зраджує.

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Стрілець

Останні місяці ви могли помічати, що кохана людина почала віддалятися, вже не так добре разом, як колись. Окрім того, тепер ви дуже часто сваритеся навіть без вагомої причини. Уже до кінця літа партнер може заявити, що краще розійтися.

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