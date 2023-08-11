Як рукавички: 2 знаки зодіаку серед жінок, які часто змінюють партнерів
Не всі жінки готові будувати серйозні стосунки на все життя. Представниці деяких знаків зодіаку швидко завершують стосунки та часто змінюють партнерів.
Представниці знаків зодіаку Терези та Водолії не люблять надовго затримуватися у стосунках. Вони волелюбні та не терплять жодних обмежень, пише 24 Канал.
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Терези
Представниці Терезів доволі егоїстичні. Вони переймаються найперше своїм щастям та почуттями, аніж тим, що відчуває партнер.
Терези не терплять тиску з боку другої половинки. Вони люблять свободу, тому покинуть партнера дуже швидко. І головне – не жалкуватимуть про це.
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Водолій
Представниці цього знака зодіаку бувають запальними та імпульсивними. Їхня любов до партнера може швидко змінитися гнівом і ненавистю.
Будь-яка помилка коханої людини може призвести до того, що жінки-Водолії розірвуть стосунки. Їм легше побудувати нові, аніж працювати й знаходити компроміси.
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