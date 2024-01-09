Постійно: які знаки зодіаку завжди тягнуться одне до одного

Частину людей постійно тягне одне до одного. Нерідко вони не можуть цього пояснити. Втім, потяг дуже і дуже сильний.

Риби та Рак, Телець і Скорпіон, Близнюки й Терези. Ці пари можуть мати різну сумісність у кожному конкретному випадку. Втім, загалом у них спільні цінності й не тільки, що робить привабливими одне для одного, пише 24 Канал.

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Риби та Рак

У цих знаків зодіаку спільна стихія – Вода. Вони неймовірно розуміють та завжди підтримують одне одного. Спільне бажання забезпечити комфорт та безпеку для своїх близьких може створити дуже сильні й глибокі зв'язки.

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Телець і Скорпіон

Обидва знаки наполегливі й віддані своїй справі, що може створити міцну основу для довгострокових стосунків. Телець може принести стабільність та надійність, тоді як Скорпіон – додати пристрасті та впевненості.

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Близнюки й Терези

У цієї пари спільна стихія – Повітря. У них свіжий та спонтанний підхід до життя. Обидва вміють спілкуватися та розв'язувати будь-які конфлікти, що допомагає зберігати гармонію в стосунках.