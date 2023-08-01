Ці 3 знаки зодіаку закохуються з першого погляду

Досить-таки багато людей вірять у коханні з першого погляду. До речі, частина знаків є більш схильною до нього, впевнені астрологи.

Раки, Риби та Леви. Ці знаки можуть закохатися з першого погляду, пише 24 Канал.

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Риби

Народжені під цим сузір'ям мрійливі та володіють яскравою уявою. Риби нерідко дивляться на світ через призму романтики, тож схильні до кохання з першого погляду.

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Лев

За словами астрологів, представники цього знаку залежні від кохання. Окрім того, вони природжені романтики, що обожнюють увагу. Окрім того, вони мають своєрідну "чуйку", тож можуть впізнати свою людину з першого погляду.

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Рак

Цей знак зодіаку є найчуттєвішим. Життя Раків неможливе без коханої людини. Здебільшого вони вірять у долю та спорідненість душ, також схильні до кохання з першого погляду.

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