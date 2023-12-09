Так, Риби, Терези та Стрільці, можуть обирати далеко не "найкращих" партнерів чи партнерок. Та закривати очі на червоні прапорці, пише 24 Канал.

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Риби

Народжені під цим знаком зодіаку дуже емпатичні. Також вони можуть бути настільки зануреними у партнера чи партнерку, що зовсім не помічають негативних рис.

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Терези

Ці люди завжди прагнуть до гармонії в стосунках. Думки про кохання можуть повністю заполонити їхню голову. Терези часто можуть бачити в людях лише хороше.

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Стрілець

Стрільці можуть бути настільки оптимістичними, що не помічають червоних прапорців або проблем у стосунках. Вони щирі та вірні, часто чекають того ж у відповідь. Втім, можуть забувати, що не у всіх людей такі ж цінності.

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