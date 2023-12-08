Водолій, Стрілець і Козоріг. Саме ці знаки зодіаку зможуть постійно підтримувати іскру в стосунках у 2024 році, пише 24 Канал.

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Водолій

Наступного року ви зможете зміцнити стосунки. Однак, для цього доведеться докласти зусиль. Будьте чуйними та щирими з партнеркою чи партнером.

Пам'ятайте, що взаєморозуміння і спільні інтереси є основою міцних стосунків. Також вкрай важливо постійно підживлювати полум'я пристрасті.

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Стрілець

У 2024 році можете стати ідеальною партнеркою чи партнером. Не тільки підтримаєте іскру в стосунках, а й "розпалите" полум'я з новою силою.

Будьте уважні до потреб і бажань коханої людини. Ну й звісно не забувайте про романтику.

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Козоріг

У 2024 ви зможете значно покращити власні стосунки. Приділяйте більше часу та уваги коханій людині.

Влаштовуйте романтичні побачення, не бійтеся експериментів і насолоджуйтеся одне одним.

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