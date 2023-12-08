Так, наступного року Близнюки, Діва та Лев переживатимуть невдачі в особистому житті. Що чекає цих знаків зодіаку, розповідає 24 Канал.

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Близнюки

2024 може бути нелегким. Близнюки, на вас чекає невзаємне кохання. Якщо ж уже в стосунках, можливі часті сварки з партнеркою чи партнером.

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Лев

Інтрижка може зруйнувати ваші стосунки. Подумайте, чи справді таке задоволення варте того, щоб втратити кохану людину. Це зовсім не принесе вам радості та щастя, а навіть навпаки.

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Діва

Наступник рік може бути нелегким. Ймовірно, Дівам доведеться пережити розлучення. Як би не було важко, згодом все наладиться. Щире кохання ще обов'язково буде.

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