Близнюки, Лев і Терези. Самі ці 3 знаки зодіаку, за версією астрологів, є найбільш кокетливими, пише 24 Канал.

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Близнюки

Ці люди комунікабельні, непередбачувані та експресивні. Вони завжди готові до нових пригод і змін. Близнюки нерідко люблять спокушати людей навколо. До речі, на відмінно володіють мистецтвом флірту.

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Лев

Представники цього знаку зодіаку приваблюють, зокрема, своєю харизмою. Вони намагаються завжди бути в центрі уваги. Вміють правильно себе "подавати", виражати впевненість і вміло демонструють найкращі риси.

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Терези

Народжені під цим знаком милують своєю природною красою та чарівністю. Вони завжди прагнуть до гармонії та спокою. Частина астрологів переконують, що саме Терези – найбільш кокетливі знаки зодіаку.

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