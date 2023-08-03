2 знаки зодіаку, які найбільше прив'язуються до коханих: чи є ви серед них

У стосунках люди звикають одне до одного, їм важко бути по окремо, а розлучення переживають дуже болісно. Серед тих знаків зодіаку, які найбільше прив'язуються до партнерів, є Овни та Скорпіони.

Чому вони бояться закохуватися та нещасні в особистому житті – читайте в прогнозі астрологів на сайті 24 Каналу.

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Овен

Народжені під сузір'ям Овна люблять бути домінантними у стосунках, прагнуть все контролювати. Це цілеспрямовані та рішучі люди, але вони не можуть бути без своїх половинок. Представники цього знаку зодіаку бояться закохуватися, бо завжди прив'язуються до своїх обранців та дуже болісно переживають розриви.

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Скорпіон

Ці люди також є надзвичайно цілеспрямованими та працьовитими. Вони завжди досягають бажаних успіхів у кар'єрі, але часто нещасливі в коханні. Скорпіони прагнуть знайти людину, з якою проживуть разом все життя, однак, коли стосунки завершуються, довго не можуть змиритися з цим, відчувають себе неповноцінними без партнерів.

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