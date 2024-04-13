Роблять це найгірше: які знаки зодіаку погано цілуються

Дотиком губ можна передати все, що не наважуєшся сказати. Втім, далеко не всі люди вміють це зробити.

Так. астрологи назвали два знаки зодіаку, які найгірше цілуються. Зокрема, це Козоріг і Терези, пише LifeStyle 24.

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Козоріг

Народжені під цим знаком зодіаку погано цілуються. Однак, лише тоді, коли не відчувають до людини нічого серйозного.

Окрім того, Козороги стримані. Вони зовсім не люблять показувати на публіці свої почуття.

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Терези

Представники цього знаку зодіаку завжди шукають баланс та гармонію. Терези прагнуть, щоб коханій людині було комфортно та приємно. Втім, цілуються вони далеко не найкраще.

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