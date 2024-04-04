Як цілується кожен знак зодіаку: хто в цьому найкращий

Дотиком губ можна передати найщиріші почуття. Тепло, ніжність, пристрасть, кохання або байдужість. Втім, кожен з нас робить це по-своєму.

Як цілується кожен знак зодіаку, хто робить це найкраще та вміє лише один дотиком губ "звести з розуму", пише Love 24.

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Овен

Ці запальні та пристрасні люди прекрасно цілуються. Вони знають, як вразити партнера та розпалити шалене полум'я дотиком губ. А ще обожнюють затяжні поцілунки.

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Телець

Народжені під цим сузір'ям віддають перевагу цілуватися довго і пристрасно. Водночас Тельці роблять це дуже приємно та м'яко. Тож ніякого дискомфорту, а лише насолода.

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Близнюки

Ці люди віддають перевагу саме ніжним, а не пристрасним поцілункам. Нерідко вкладають у них вдячність.

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Рак

Раки чуттєві. Вони дуже непогано цілуються, втім, не готові робити це часто.

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Лев

Леви серед тих, хто найкраще цілується. Вони можуть вразити своїми "вміннями".

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Діва

Народжені під цим знаком дуже прискіпливі у виборі партнера. Діви не будуть цілуватися з будь-ким і точно не робитимуть це на людях. Ба більше, нерідко замість того, щоб віддатися почуттям, думають, як краще зробити.

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Терези

Терези завжди шукають баланс та гармонію. Прагнуть, щоб коханій людині було комфортно та приємно. Однак, дехто з Терезів готовий цілуватися чи не всюди.

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Скорпіон

Скорпіони можуть бути дуже ніжними. Однак, віддають перевагу пристрасним поцілункам. Вони знають, як найкраще показати свої почуття без слів. Цей дотик губ ви точно ніколи не забудете.

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Стрілець

Поцілунки Стрільців палкі. Втім, тільки якщо вони щиро кохають. Так намагаються максимально проявити свої почуття.

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Козоріг

Народжені під цим знаком погано цілуються. Однак, тільки тоді, коли не відчувають справжнього кохання та сильного емоційного зв'язку. Також Козороги стримані й не люблять проявляти почуття на публіці.

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Водолій

Ці люди обожнюють цілуватися. Водолії роблять це легко, поєднуючи водночас ніжність і пристрасті. Втім, французькі поцілунки їм не завжди до вподоби.

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Риби

Рибам важлива тактильність. Люблять, коли їх цілують. Самі ж у процесі віддаються пристрасті. Щоправда, роблять це легко та невимушено.

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