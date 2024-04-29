Уже в травні 4 знаки зодіаку знайдуть кохання на роботі
До кінця цієї весни частина людей відчуватиме сильний потяг до когось зі своїх колег. Як стане відомо, ці почуття будуть взаємними.
Астрологи прогнозують, що в травні 2024 Телець, Терези, Рак і Близнюки можуть зустріти кохання на роботі, пише Love 24.
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Телець
В останній місяць весни Тельці можуть відчути сильне почуття до когось зі своїх колег. Іскра може спалахнути під час роботи над спільними проєктами й буде взаємною.
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Рак
Раки у травні зрозуміють, що людина, яку вони шукали, завжди була дуже близько. У ній буде все, чого вони так потребували.
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Терези
Терези відчують сильний потяг до колеги. З цього часу ви вже не зможете просто спілкуватися. Ймовірно, між вами виникнуть романтичні стосунки.
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Близнюки
Травень стане для Близнюків місяцем змін. У них зародяться легкі й невимушені стосунки з кимось із колег.
Гороскоп для Близнюків