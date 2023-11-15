Риби, Рак, Лев і Терези. За словами астрологів, саме ці чотири знаки зодіаку часто закохуються, пише 24 Канал.

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Риби

Це мрійливі та емоційні особистості, які легко захоплюються людьми. Риби пристрасні та відкриті до нових знайомств. Цікаво, що вони можуть часто закохуватися.

Гороскоп для Риб

Рак

Раки – надзвичайно чутливі та емоційні особистості, які можуть швидко закохатися. Вони готові на все, щоб зробити близьку серцю людину щасливою.

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Лев

Ці сильні, впевнені та витончені особистості прагнуть постійної особливої уваги до себе. Якщо відчувають її, можуть швидко закохатися.

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Терези

Представники цього знаку зодіаку – справжні романтики, які завжди прагнуть гармонії. Терези закохуються легко, втім, дуже серйозно ставляться до своїх стосунків.

Гороскоп для Терезів