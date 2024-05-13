Кому розіб'ють серце цього літа: 3 знаки зодіаку
Це літо буде нелегким для кількох знаків зодіаку. Їм можуть розбити серце.
Так, Терези, Діва й Овен, уже найближчими місяцями можете відчути сильний біль, якого завдасть дорога серцю людина, пише Love 24.
До речі 3 знаки зодіаку, які влітку переживатимуть зраду
Терези
Раптово може виявитися, що кохана людина вже тривалий час ходить наліво. Ця гірка правда розіб'є вам серце.
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Діва
Літо може бути для вас непростим. Ймовірні проблеми в особистому житті. Найближча людина завдасть болю.
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Овен
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