Пристрасть і емоції візьмуть у полон: які 2 знаки зодіаку закрутять палкий роман цього літа
Зірки напророкували шалені почуття для деяких знаків зодіаку. Цей літній період запам'ятається на все життя.
Рак і Терези, у вас буде можливість насолодитися яскравими емоціями та незабутніми враженнями, однак не плекайте даремних надій на продовження у серйозні стосунки, пише Love 24.
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Рак
Ви можете неочікувано для себе зустріти когось особливого і поринути у романтичні пригоди. Раки будуть на сьомому небі від щастя, відчуваючи неповторні емоції та нові враження, однак це буде короткостроковий ефект.
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Терези
Літо обіцяє бути дуже романтичним. Вроджений дух кокетства, призведе до того, що Терези закрутять бурхливий роман, повний пристрасті й незабутніх моментів. Неочікуваний партнер назавжди залишить слід у вашому житті.
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