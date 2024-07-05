2 знаки зодіаку, які обожнюють стосунки на одну ніч та часто змінюють партнерів
Для когось секс немає настільки важливого значення, як для інших. Короткотривалі стосунки для окремих знаків зодіаку можуть бути навіть як стиль життя.
Овен і Скорпіон, ваша пристрасть до стосунків на одну ніч бере гору над іншими бажаннями, пише Love 24.
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Овен
Ці люди люблять пригоди та не бояться ризикувати. Дуже часто у їхньому житті появляються короткочасні стосунки, які не потребують серйозних зобов'язань. Вони не приховують свого сексуального потягу до партнера та очікують такої ж взаємності.
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Скорпіон
Представники цього знаку зодіаку не бояться в голос говорити про свої бажання. Знайомство з новою людиною в якомусь незвичному середовищі може перерости у пристрасну ніч. Однак на продовження комунікації розраховувати не варто.
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